Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) SAMSUN´da, otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü Mehmet Erbil (24), araçtan fırlayıp metrelerce savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Samsun´un Atakum ilçesi Atakent Taksi Durağı önünde meydana geldi. Sinop istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Erbil yönetimindeki 55 BAL 37 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada araçtan fırlayan sürücü metrelerce savruldu. Kaza anı ise taksi durağının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Duraktaki şoförlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Erbil, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-11 12:44:20



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