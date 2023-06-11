'Batık minare' çevresinde kano ile gezi



Emre ŞAHİNOL/ BAFRA(Samsun),(DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde, baraj yapılmasıyla su üstünde kalan tek yapı olan `batık minare´nin bulunduğu bölgeye, özellikle hafta sonu gelen sporseverler ve doğa tutkunları burada kano ile gezerek keyifli anlar geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte kano yapan Volkan Karaman, "Burası gerçekten mükemmel bir yer. Doğası, manzarası ile bizi cezbediyor" dedi.

Devlet Su İşleri tarafından 1984-1990 yılları arasında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı su altında kaldı. Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek yapı, caminin yıkılmayan minaresi oldu. Safari turu ve olta balıkçılığının yapıldığı bölge, fotoğraf tutkunları içinde gözde mekan konumunda. Baraj gölü çevresi, yerel yönetimlerin girişimiyle ve özel işletmelere sağlanan teşviklerle son yıllarda alabalık tesisi, motel, pansiyon gibi işletmeler açılarak önemli bir turizm bölgesi haline getirildi. Safari turu, kano, olta balıkçılığının yapıldığı bölgede `batık minare´ olarak adlandırılan bölgede ayrıca minareden su altı dalışı da yapılıyor.

Özellikle hafta sonu yaz aylarında bölgeye gelen sporseverler ve doğa tutkunları burada kano ile gezerek keyifli anlar geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte burada kano yapan Volkan Karaman, dünya çapında bölgeye sahip olduklarının da altını çizerek, "Türkiye değil hatta dünya çapında bir bölgeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugün 35 kişilik bir ekip ile burada kano ile geziyoruz. Bizim için çok güzel bir deneyim" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, batık minare başta olmak üzere ilçenin turizm potansiyelinin son yıllarda çok büyük değer kazandığını belirterek özellikle doğa sporları için bölgenin cazibe merkezi olduğunu dile getirdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-06-11 12:56:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.