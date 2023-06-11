Samsun'da tek katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesindeki tek katlı müstakil evde sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın bu akşam saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıktı. Ömer Yıldırım'a ait tek katlı müstakil evde, sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bahçedeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-06-11 21:08:34
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