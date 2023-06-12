Motorlu taşıtlar sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, R.T.'nin, motorlu taşıtlar e-sınavına girerken yapılan üst aramasında, kopya çekmek için kurulu düzenek bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, R.T. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. Motorlu taşıtlar e-sınavına girecek olan R.T.'nin üst aramasında, kopya çekmek için kurulu düzenek bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, kopya işlemini organize ettiği tespit edilen kişilerin Bafra ilçesindeki ikamet ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda kulaklık, kamera sistemi ve wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T., D.G. ve F.G. hakkında, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-06-12 12:56:18
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