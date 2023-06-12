Kenevir yetiştirip, uyuşturucu satan nişanlı çifte gözaltı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir evde kenevir yetiştirip, uyuşturucu sattığı belirlenen E.G. ile nişanlısı G.O., operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. ile nişanlısı G.O.'nun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki evde kenevir yetiştirip, uyuşturucu sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 2,55 gram metamfetamin, 0,85 gram kokain, 2 mililitre likit eroin , 3 adet ecstasy hap, 72 kapsül sentetik ecza, 34 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, çifti gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-12 14:27:22



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