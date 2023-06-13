Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı



SAMSUN'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilermekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü :

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Yağmurdan detay

Yolların su basması

Derelerin taşması

Detaylar Haber-Kamera : İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) -

DHA-Gündem Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-13 07:51:33



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