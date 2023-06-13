Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (2)



EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy lçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarın'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.(DHA)Ersin DEMİR/SAMSUN(DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-06-13 08:34:33



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