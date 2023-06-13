Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)

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METREKAREYE 53,2 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Samsun´da etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede su baskını ve heyelan meydana geldi. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi´nde yağış nedeniyle yollarda çökmeler yaşandı. Yağış sonrası Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı yolunun bir bölümü hasar gördü. Ekipler hemen güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Canik ilçesinin de birçok noktasını su bastı. Özellikle sanayi sitesinin bulunduğu alan göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Samsun Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre Samsun´a son 24 saatte metrekareye 53,2 kilogram yağmur düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL-Ersin DEMİR

2023-06-13 10:39:24



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