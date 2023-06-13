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Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (4)

DHA

Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (4)


VALİ DAĞLI: ŞEHRİMİZ SON 3-4 GÜNDÜR AĞIR YAĞIŞ ALTINDA 
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´nde selde mağdur olan esnafı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Dağlı, "Samsun´umuz son 3-4 gündür ağır yağışlar altında. Bu gece de sabaha kadar yağışlar devam etti. Metrekareye 53 kilogram yağış ulaştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir yağış miktarı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarılarını halkımızla paylaştık. Bu manada merkez ilçelerimiz yağışlardan etkilendi. Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimiz yağışlardan etkilendi. Buralarda okullarımızı tatil ettik. Yine yer yer su baskınları meydana geldi. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz sahada. AFAD olarak 21 ihbar aldık ve bunlara müdahale ediliyor. Bu manada bir can kaybımızın olmaması bizim için sevindirici. Samsun halkımızdan şuna dikkat etmesini istiyoruz. Yer yer yağışlar devam ediyor. Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerimizde de yağışlar sürüyor. Buralara da dikkat etmemiz gerekir. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışmalarımıza devam ediyorum. Tekrar Samsun´umuza geçmiş olsun diyorum" dedi.
BAŞKAN DEMİR: O YATIRIMI YAPMASAYDIK 1 METRE SU BASARDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Geçen hafta da ciddi yağış almıştık. Bugünkü yağış daha fazla oldu. Ekiplerimiz sahada mücadele ediyor. Su baskınlarına karşı da elimizden geleni yapıyoruz. Ana arterlerdeki sular gideriliyor, kanallar açılıyor" dedi.
Gazetecilerin, Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağına altyapı yatırımı yapıldığını ve bu tarz su baskını görüntülerinin bir daha yaşanmayacağı sözünün verildiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Demir, "O gün bu yatırımı yapmasaydı, 30 santimlik değil buraları 1 metre su basardı. O yatırımın çok faydası oldu. Söylediğim gibi tüm haziran ayı ortalamanın yağışı bir iki saatte düştü. İklimler değişiyor. Bütün bir yıl almamız gereken yağışları kısa süre içerisinde alıyoruz. Aralıkocak aylarında bahar havası yaşandı. Haziran ayında 3´te 2 oranında yağış alıyoruz. Tekrar halkımıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.
BİNANIN OTOPARKINDA ÇÖKME OLDU
Bu arada, Atakum ilçesinde bir binanın otoparkında yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken bölümde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Otoparkı çevreleyen istinat duvarları da yan yattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL
2023-06-13 12:13:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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