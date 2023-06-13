Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (5)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde su basan tek katlı evde mahsur kalan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı. (DHA)İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-13 13:32:47



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