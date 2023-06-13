7 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu 3 yaşındaki kuzeni öldü

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun),(DHA)-SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tüfekle oynayan kuzeni A.E.T.'nin (7) kazara vurduğu Mehmet Akif Temiz (3), hayatını kaybetti.

Yukarı Donurlu Mahallesi'nde A.E.T., babasına ait tüfek ile oynadığı sırada amcasının oğlu Mehmet Akif Temiz'i kazara ensesinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temiz, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-06-13 16:44:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.