Yüksel Yıldırım: Daha bir transfer yapamadık, hoca bastırıyor



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dolar ve Euro'nun arttığını belirterek, "Bu durum menajer ve futbolcuların umurunda değil. Öyle paralar istiyorlar ki. Daha bir tane oyuncu alamadık. Hocamız da bir yandan bastırıyor" dedi.

Süper Ligi´nin yeni ekibi Yılport Samsunspor´da döviz kurlarındaki artış, kırmızı-beyazlı yönetimin elini kolunu bağlıyor. Başkan Yüksel Yıldırım, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Ben şu an açık söyleyeyim, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Dolar, Euro artmış gidiyor. Menajerlerin, futbolcuların hiçbirinin umurunda değil. Öyle paralar istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

23 Nisan´da şampiyonluk kutlamaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, "23 Nisan´da şampiyonluğumuzu kutladık. Aradan 1.5 ay geçti daha bir tane transfer yapamadık. Öyle fiyatlar var ki şimdi alırsın iki katı fiyat ödersin. Bekliyorum. Beklemek de işimize gelmiyor. Hoca bir yerden bastırıyor. Ama benim de yapacak bir şeyim yok. Alt liglerde bu işler zor ama her lig atladığınızda maliyetler iki katına çıkıyor. Bunu nasıl götüreceğiz bilmiyorum. O nedenle çok dertliyiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-14 16:55:22



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