Samsun´da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe ve Kazım Karabekir mahallelerinde operasyon düzenledi. Derebahçe Mahallesi´ndeki bir adrese yapılan baskında 3 bin 182 kapsül sentetik hap, 70,52 gram skunk, 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Abdullah Kılıç ve beraber hareket ettiği değerlendirilen B.T., gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi´nde ise Ertuğrul Bul, 4,10 gram sentetik kannabionid ile yakalandı. Gözaltına alınan Bul´un adresinde yapılan aramalarda, 102 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakimliğe çıkarılan Ertuğrul Bul ile Abdullah Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-14 17:48:15
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