Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki oto yıkamacıda çıkan yangında ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında iş yerindeki hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-15 10:24:56



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