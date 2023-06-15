Oto yıkamacıdaki yangında hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki oto yıkamacıda çıkan yangında ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında iş yerindeki hafif ticari araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-15 10:24:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.