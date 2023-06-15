"Skolyozun tedavisi için erken teşhis çok önemli" 



SAMSUN, (DHA)Omurga hastalığı olan skolyozun, tedavisi için erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Önder Taşkın, "Türkiye'de her 100 kişiden 3'ünde skolyoz olduğu tahmin edilmektedir. Skolyozun yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bunun önlenmesi için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, duruşa dikkat etmek ve sırt ağrısı veya asimetri gibi belirtiler fark edildiğinde doktora başvurulmalıdır" dedi. Skolyozun, toplumda sık görülen bir hastalık olduğunu vurgulayan Medicana Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Önder Taşkın, "Türkiye'de her 100 kişiden 3'ünde skolyoz olduğu tahmin edilmektedir. Skolyozun yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Skolyoz hastalarının psikolojik destek alması, sosyal aktivitelere katılması ve kendilerini ifade etmeleri önemlidir" diyerek skolyoz hastalığına dair bilgiler verdi. "FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR"Skolyozun, omurganın yanlara doğru eğrilmesiyle oluşan bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Taşkın, "Omurga normalde düz bir çizgi halinde dururken, skolyozda omurga S harfine benzer bir şekil alır. Bu durum, omurganın kemikleri arasındaki disklerin bozulması, kasların zayıflaması veya sinir sisteminin hasar görmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Skolyozun belirtileri arasında sırt ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı, omuz veya kalça seviyesinde asimetri ve kamburluk sayılabilir. Skolyozun tedavisi için erken teşhis çok önemlidir. Skolyozun derecesine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Hafif skolyoz vakalarında fizik tedavi, egzersiz ve korse kullanımı yeterli olabilir. Orta veya şiddetli skolyoz vakalarında ise cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahalede, omurganın eğriliğini düzeltmek için metal çubuklar ve vidalar kullanılır" diye konuştu. "BELİRTİLER FARK EDİLDİĞİNDE DOKTORA BAŞVURULMALIDIR" Skolyozun nedenlerinin tam olarak bilinmediğini söyleyen Op. Dr. Taşkın, "Bazı faktörlerin skolyoza yol açabileceği düşünülmektedir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, doğumsal anomaliler, hormonal bozukluklar, büyüme çağındaki hızlı gelişim ve travma sayılabilir. Skolyozun önlenmesi için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, duruşa dikkat etmek ve sırt ağrısı veya asimetri gibi belirtiler fark edildiğinde doktora başvurulmalıdır" dedi. "SKOLYOZ HAFİF İLE ŞİDDETLİ ARASINDA DEĞİŞEBİLİR" Op. Dr. Önder Taşkın, "Bebeklerde ve çocuklarda skolyoz, omurganın anormal şekilde yana eğildiği veya döndüğü bir durumdur. Skolyoz, hafif ile şiddetli arasında değişebilir. Hafif skolyozu olan kişilerin sadece doktorları tarafından düzenli olarak görülmesi gerekebilir. Skolyozun belirtileri arasında omuzların farklı yükseklikte olması, belirgin bir kaburga çıkıntısı veya sırtta belirgin bir eğrilik yer alabilir" ifadelerini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun / Merkez DHA

2023-06-15 12:22:35



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