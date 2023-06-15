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Samsun'da 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yeri heyelan tehlikesi nedeniyle taşınıyor

DHA

Samsun'da 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yeri heyelan tehlikesi nedeniyle taşınıyor


İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, 5 Haziran'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İl genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede, 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildi" dedi. Vali Dağlı, 13 Haziran'daki sel ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada 5 Haziran´da selin vurduğu kentte, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtti. Afetten etkilenenlerin dilekçe yoluyla Atakum, Ladik, Canik, İlkadım, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Havza, Salıpazarı ve Ayvacık kaymakamlıklarına yaptığı başvuruların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´ne ulaştırıldığını ifade eden Vali Dağlı, başvuruların 367´sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü´ne, 376´sının İl Defterdarlığı´na ve 447´sinin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne iletildiğini söyledi.
Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından il genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede, 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildiğini dile getiren Vali Dağlı, "Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun gereğince Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı tarafından Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Havza, Vezirköprü, Kavak, Ladik, Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Ayvacık, Canik, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimizde belediyelere ait yol, köprü, menfez, istinat duvarı ve benzeri yapılarda meydana gelen hasarların tespiti yapıldı" dedi.
Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şu ana kadar 172 mahalleye ait farklı lokasyonlarda sel felaketinde meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
11 BİN 230 DEKAR TARIM ARAZİSİ HASAR GÖRDÜ
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nce yapılan Vezirköprü, Havza, Ladik, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerindeki çalışmalarda ise 2 bin çiftçiye ait 11 bin 230 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, 39 büyükbaş hayvan ile 120 arılı kovanın da telef olduğunun belirlendiğini dile getiren Vali Dağlı, "Defterdarlık İl Müdürlüğü tarafından da ilimiz genelinde şimdiye kadar toplam 1014 zarar tespiti yapıldı ve zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor" dedi.
Vali Dağlı, 13 Haziran´da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-15 14:56:27

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