Samsunspor´da açılış heyecanı



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri kullanıma hazır hale geldi. Tesisler için 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edildi.

Süper Lig´in yeni ekibi Samsunspor´un altyapısında yer alan sporcuların kullanımı için yapılan tesisler, 19 Haziran Pazartesi günü açılacak. Saat 17:00´de başlaması planlanan açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd-Hughes davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de Batıpark alanında Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesislerimizin açılışı olacaktır. Açılışa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Galler Futbol Federasyon Başkanı Trefor Lloyd-Hughes ve Yönetim Kurulu üyeleri ile şehir protokolümüz davet edilmiştir."

MUSTAFA KEMAL ERKANAT´IN ADI VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Samsun Milletvekili Mehmet Muş´un girişimleri sonucunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün ardından 20 yıllığına Samsunspor´a tahsis edilen tesisler, Batıpark alanında yer alıyor. Tesislere, Covid-19 sebebiyle vefat eden Samsunspor Başkan Vekili Mustafa Kemal Erkanat´ın adı verildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-15 16:40:46



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