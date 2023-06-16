Samsun'da öğrencilerin karne heyecanı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle il genelinde 245 bin 40 öğrenci karnelerini aldı.

Kent genelinde 245 bin 40 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi´ndeki İlkadım İlkokulu´nda karneler dağıtılmadan önce tören düzenlendi. Törenin ardından öğrencilerle birlikte sınıflara giren veliler, çocuklarıyla birlikte karne almanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerden Semih Gün (8), "Bu yıl benim için çok güzel geçti. 3´üncü sınıfa geçtim. İleride doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum" dedi.

3´üncü sınıfa geçen oğlu Semih ile karne heyecanını yaşayan Erhan Gün, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılı çok şükür ki bugün son buldu. Sıkıntısız ve başarılı bir şekilde 2´nci sınıfımızı bitirdik. Bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Karne heyecanımız var. Derslerimiz gayet iyi ve inşallah daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Okulun sona erdiğini dile getiren Mustafa Ali Taşkın (8) da "Okulumuz bitti, artık yaz tatilinde dinlenme vakti. 3´üncü sınıfta yeni derslerimiz olacak. Dersler daha da zorlaşacak. Derslerim şu anda iyi. İlerde mimar olacağım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-16 13:29:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.