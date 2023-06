Akrabalar arasındaki kavga hastanede de sürdü; doktora da saldırdılar

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında kavgada 1 kişinin tüfekli saldıırısında 7 kişiyi yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen yaralılar burada da kavga etti. Yaralılardan biri doktor Ekrem Kayaalp'e saldırdı. Yaralanan doktor, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, dün akşam Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 7 kişiye isabet etti. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürülen yaralılar ve yakınları arasındaki tartışma, burada da devam etti. Yaralılardan biri Acil Servis´te görevli Dr. Ekrem Kayaalp´e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

'DOKTORA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli doktora yapılan saldırıyı kınayarak, "Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp´e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ise yaralı doktoru hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından olayı kınayan bir mesaj yayınlayan Oruç, "Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisimizde uğradığı menfur saldırı sonrası tedavisi tamamlanarak Eğitim ve Araştırma Hastanemizden taburcu olan hekimimiz Ekrem Kayaalp´i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi. Müdür Oruç, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasını da yakından takip edeceklerini dile getirdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada da şu an bilgilere yer verildi:

"15 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisimize aralarında husumet yaşanan kişiler tedavi amaçlı olarak getirilmiştir. Bu kişilerin tedavileri sırasında görevli hekimimiz Ekrem Kayaalp´e ve sağlık çalışanlarımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.

Acil servisimizde kullanılan ekipmanların da büyük zarar gördüğü saldırı sonrası Beyaz Kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan hekimimizin tedavisine Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hekimimize ve Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servis ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-06-16 15:07:18



