SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolunda meydana geldi. Mustafa Kemal K. yönetimindeki 06 DOF 07 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ile minibüsteki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 yaralıdan sürücü Mustafa Kemal K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yapan minibüs
Beton direk
DetaylarHaber-Kamera : Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) -
DHA-Gündem Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-06-17 00:28:53
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