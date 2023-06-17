3 lise öğrencisi birinci oldukları projeyi Antarktika'da test edecek



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin üç öğrencisi, kullanıcıların nabzını ve vücut sıcaklığını ölçebilen ayrıca acil durumları da haber veren mont projesi ile 631 proje arasında Türkiye birincisi oldular. Bu dereceleri ile projelerini Antarktika'ya giderek test etme hakkı kazandılar.Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Zeynep Naz Terzi, Deniz Özçiçekci ve Ela Karabekiroğlu, TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması için geliştirdikleri 'Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji' başlıklı proje kapsamında ürettikleri ve içinde yer alan elektronik sistemle giyen kişinin nabzını, iç sıcaklık, nem gibi verileri ölçen ve acil durumları haber veren mont tasarladı. Geliştirilen bu mont ile 631 proje arasında Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler, 8´inci Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti ile birlikte Antarktika'ya gidecek ve burada Bilim ve Keşif Üssü'nde geliştirdikleri montu test etme imkanı elde edecekler. Soğuk iklimlerde kullanılması için tasarlanan montu, kutup ayılarının deri yapısından esinlenerek tasarladıklarını söyleyen 11´inci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Terzi, "Yerli ve milli kaynaklarla, teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek, ülkemiz için bir ürün çıkarmayı amaçladık" dedi."TÜBİTAK VE TEKNOFEST PROJELERİ İLE BÜYÜDÜK"Lise 11´inci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Terzi, "Atölyemiz hem beslendiğimiz hem de ürettiğimiz bir alan. Giyilebilir bir teknoloji tasarladık. Yerli ve milli kaynaklarla yapmayı ve burada da biyomimikri disiplininden yararlanarak teknoloji ve tasarımı da bir araya getirerek ülkemiz için bir ürün çıkarmayı amaçladık. Projemizi Antarktika'da deneyecek olmamızdan dolayı çok mutluyuz ve bizi memnun etti. Liseye geçtiğimizden beri TÜBİTAK'ın TEKNOFEST'in projeleri ile büyüdük. Bu da bize birçok alanda birçok şey öğretti" diye konuştu."HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM OLACAK"Lise 10´uncu sınıf öğrencisi Deniz Özçiçekci, "3 yıldır çeşitli projeler yapıyoruz Mont projemize de bu senenin başında başladık. Birçok süreçten geçtik ve çeşitli zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukları da atlatarak bu noktaya geldik. Birinci olduğumuz günü de hatırlıyorum. Bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Daha sonra TEKNOFEST'e gittik ve Antarktika'ya gidecek olan ekip olduğumuzu da öğrenince bizim için çok heyecan verici bir deneyim olacağını düşündük. Çalışmalarımıza da bunun için devam ediyoruz" şeklinde konuştu."KENEVİR LİFLERİNDEN YARARLANDIK"Lise 11´inci sınıf öğrencisi Ela Karabekiroğlu, "Bu proje bu dönem kazandığımız deneyimlerle oluşmuş bir şey değil, aslında hocamızla, arkadaşlarımızla bu atölyede kazandığımız deneyimlerin kat be kat artmasıyla bu sonucu ortaya çıkardı. Kutup ayılarının katman yapılarından esinlenerek üç katmanlı bir yapı oluşturduk ve burada Samsun'da çok fazla erişme imkanımız olan kenevir atölyesi ve Kenevir Araştırma Enstitüsü sayesinde montumuzun iç katmanında kenevir liflerinden yararlandık. Bu ayrıca montumuzun elektronik sistemi ile beraber, kişinin vücut fonksiyonlarını da ölçebilmektedir. Bu sayede Antarktika'da çalışmalarını sürdürecek bilim insanlarına yarar sağlamayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı."GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER TREND DURUMDA"Danışman öğretmen Özgür Türk, "Araştırma yapan ve dünya problemlerine kafa yoran bir ekibiz. Öğrencilerimizle birlikte sürekli araştırmalar yapıyoruz. Antarktika'ya gidecekler ve çok heyecanlıyız. Orada elde edilen deneyimlerle yeni şeyler yapacağız. Kutuplar ve Antarktika iklim için çok önemli. Giyilebilir teknolojiler son dönemde çok trend durumda. Bundan ilham alarak ve kutuplarda yaşayan bilim insanlarının yaşadığı sorunlardan yola çıkarak bir mont geliştirdik. Bunu yaparken yerli imkanlarımızdan yararlandık. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Ürünümüz Antarktika'da da sınanmış olacak. Lise Öğrencileri TÜBİTAK Kutup Araştırmaları yarışmasına 631 proje vardı ve biz de canlı bilimleri arasında birinci olduk" dedi."TÜM İMKANLARIMIZI SUNUYORUZ"Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüs Müdürü Ünal Durmuş, "Okulumuz kurulduğu günden bu yana bilim, sanat, spor başta olmak üzere birçok alanda başarılarıyla adından söz ettiriyor. Öğrencilerimizin elde ettiği başarılardan dolayı oldukça mutluyum. Öğrenci ve öğretmenlerimize okulumuzun tüm imkanlarını sunarak onlara bu yolda ışık olmaya çalıştık. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu."ONLARDAN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA"Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ise "Öğrencilerimizin 631 proje içerisinde birinci olup, projeleri ile Antarktika'ya gidecek olmaları bizleri mutlu etti. Bu hem öğrencilerimiz hem kurumumuz hem velilerimiz hem de ilimiz için gurur verici bir olay. Artık inovasyon ve proje odaklı çalışmalar çağındayız. Bu çocuklarımız TÜBİTAK'da ve TEKNOFEST'te başarı elde ettikleri gibi birçok alanda da başarı elde etmeye devam edeceklerdir. Onlardan beklentimiz çok fazla. Onları gelecekte hem ülkemizi hem de dünyayı yönetecek liderler olarak görüyoruz. Onlar dünya ile çalışan, konuşan ve yarışan dünya vatandaşı olacaklar. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, bu başarılı çalışmaları ilerleyen süreçte de artarak devam edecektir. Türkiye genelinde 153 kampüsüz ve hepsinde de başarılı çalışmalar elde ediliyor" şeklinde konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Samsun / Merkez Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)

2023-06-17 09:44:18



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