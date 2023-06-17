Samsun'da YKS'nin ilk oturumu 53 bin 394 adayın katılımı ile yapıldı



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 166 binada, 53 bin 394 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımı ile saat 10.15´te başladı. Samsun'dan 53 bin 394 aday, çeşitli okullarda yükseköğretim kurumlarına girebilmek için ter döktü. Sınavın yapılacağı binalara gelen adaylar, öncelikle kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi kontrolü yaptırdı. Adaylar daha sonra polis kontrolünden de geçerek sınav salonlarına girdi. Sınav binalarına son giriş ise saat 10.00 itibarıyla sona erdi ve görevliler tarafından kapılar kapatıldı. Saat 13.00'da sona eren TYT'de adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimlerinden toplam 120 soru soruldu.

Adayların yakınları ise sınavın yapılacağı binaların yakınlarında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Adayların yakınları, sınava giren kendi yakınları ve sınava giren tüm adaylar için dua etti ve başarı diledi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-06-17 13:15:39



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