Samsun 19 Mayıs Stadı milli maça hazır



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) ANADOLU işgalinin sonlandırıldığı, Kurtuluş Savaşı´nın başladığı sembol şehir Samsun, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100. yılında, A Milli Futbol Takımı´nı ağırlamaya hazırlanıyor.

Samsun, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu´nda A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19 Haziran Pazartesi günü 19 Mayıs Stadı´nda oynanacak karşılaşma için şehirde milli coşku yaşanıyor.

MİLLİ TAKIM KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Anadolu işgalinin sonlandırıldığı Kurtuluş Savaşı´nın başladığı sembol şehir Samsunlular, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100. yılında A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı müsabakanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler 1 saat içinde tükendi.

19 MAYIS STADI MİLLİ MAÇA HAZIR

Milli maç öncesi şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu´ndan gelen ekibin 19 Mayıs Stadı´nda tespit ettiği eksikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli bir çalışma yürütülerek tamamlandı. 19 Mayıs Stadı´na giden yollar asfaltlandı. Stadın çevresi temizlendi. Kırılan koltuklar yenilendi. Basın tribününün yeri değiştirildi ve uluslararası standartlara uygun hale getirildi. İnternet altyapısı güçlendirildi.

27 YIL SONRA MİLLİ MAÇ OYNANACAK

Samsun, en son 1 Mayıs 1996´da Türkiye-Ukrayna özel maçına ev sahipliği yapmış, A Milli Futbol Takımı, Ukrayna´nı 3-2 mağlup etmişti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stattan drone görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-17 13:52:35



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