A Milli Futbol Takımı, Samsun´a geldi

Emre ÖNCEL Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu´nda Galler ile oynayacağı maç için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluyla birlikte Samsun´a geldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran´da Samsun´da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının ardından THY´ye ait özel uçakla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluyla birlikte bugün Samsun´a geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz nezaretindeki kafile, konaklayacağı otele geçti.
"39 BİN KİŞİLİK STATTA BİLETLER TÜKENDİ"
A Milli Futbol Takımı bugün saat 19.00´da Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri´nde antrenman yapacak. Yarın ise teknik direktör Stefan Kuntz´un 18.45´te yapacağı basın toplantısının ardından bir antrenman daha yaparak dinlenmeye geçecek. Ay-yıldızlılar, 19 Haziran Pazartesi saat 21.45´te Galler ile karşışacak. 39 bin 919 kişilik 19 Mayıs Stadı´nın biletleri ise tükendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-A Milli Takım'ın otele girişi
DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Ersin DEMİR
2023-06-17 18:08:40
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