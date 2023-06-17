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A Milli Futbol Takımı, Samsun'da ilk antrenmanını yaptı

DHA

A Milli Futbol Takımı, Samsun'da ilk antrenmanını yaptı


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Samsun Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri´nde başladı.
Bugün Samsun´a gelen A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 19.30´da Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri´nde antrenman gerçekleştirdi. Tamamı basına açık olan akşam antrenmanda Letonya maçında forma şansı bulamayan oyuncular yer aldı.
Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve dar alan hareketleriyle devam etti. Ardından da yarı sahada çift kale maç ile son buldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de antrenmanı yakından takip etti.
Milliler, yarın ise Teknik Direktör Stefan Kuntz´un 18.45´te yapacağı basın toplantısının ardından bir antrenman daha yaparak dinlenmeye geçecek. Ay-yıldızlılar, 19 Haziran Pazartesi saat 21.45´te Galler ile karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Ersin DEMİR
2023-06-17 21:08:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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