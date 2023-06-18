Samsun'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınav maratonunun ikinci ayağı olan AYT´de adaylar 180 dakika boyunca ter dökecek. Adaylardan Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri'nden toplam 160 sorunun yanıtlanması isteniyor. AYT´nin ardından, saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı gerçekleştirilecek.

Sınavın yapılacağı binalara gelen adaylar, öncelikle kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi kontrolü yaptırdı. Daha sonra polis kontrolünden geçerek sınav salonlarına girdi. (DHA) DHA-Eğitim Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-06-18 11:16:55



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