Sokağa `Beni affet karım' afişli otomobil bırakıldı



Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesindeki bir sokakta 'Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum´ yazılı afişi görenler şaşkınlık yaşadı. Otomobilin sahibini tanımadıklarının söyleyen mahalleli, gece saatlerinde bir çiftin araç önünde tartışırken görüldüğünü belirtti.

Samsun´un Canik ilçesindeki bir sokakta gece saatlerinde bırakılan bir otomobilin üzerindeki afişte, `Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum´ yazısı dikkat çekti. Yoldan geçen mahalle halkı şaşkınlık yaşarken, otomobil sahibini ise tanımadıklarını söyledi. Gece saatlerinde bir erkek ve bir kadının otomobil önünde tartışma yaşadığı belirtildi.

'SÜRPRİZLE UYANDIK'

Pazar sabahına sürprizle uyandığını söyleyen mahalle halkından Faruk Çeliktaş, "Bizim mahallemizde böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kiralık bir araçtır. Arka sokaklarda park edecek yer bulamayınca buraya park ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Hasan Akçay ise "Arabayı burada gördüm. Yazıyı görünce dikkatimi çekti. Gece birisi gelmiş bu arabayı buraya bırakmış. Afişi asıp bırakıp gitmiş. Kimin bıraktığı da kimin için yazıldığı da belli değil. Bu arabanın sahibi mahalle sakinimiz değil" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-18 12:03:32



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