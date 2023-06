Galler Teknik Direktörü Page: Yarın akşam bizim için bir dönüş olabilir

Emre ÖNCEL Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA)- Galler Teknik Direktörü Rob Page, "Hırvatistan maçındaki savunma hattını hatırlarsanız, gerçekten yıkılmaz bir savunma hattıydı. Yarın da bunu gösterebilirsek bu bizim için bir dönüş olabilir. Buraya gelmeyen oyuncuların eksikliklerini hissedeceğiz. Ama oyuncularımız kendi performansını göstermeye devam edecek. İyi bir kamp geçirdik Portekiz´de. Yarın akşam da bunu gösterme vakti" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Türkiye, Samsun´da Galler´i konuk edecek. Yarın oynanacak maç öncesinde Galler Teknik Direktörü Rob Page ve takım kaptanı Aaron Ramsey, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dün oyuncularıyla toplantı yaptığını ve onları dinlediğini belirten Galler Milli Takım Teknik Direktörü Rob Page, "Dün oyuncularla toplantı yaptık ve onları dinledim. Söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Yarın için hazırlığımızı yaptık. Takım genç bir takım ve geçiş süreci geçiriyor. O yüzden buna bir şans olarak bakmalıyız. Bu durumu, gelişim ve kendini geliştirme evresi olarak değerlendirmeliyiz. Aslında her şeyi planlıyorsunuz. Planınızın bazı parçası olan oyuncuları dahil ediyorsunuz. Ama bazı şeyler kontrolünüz dışında oluyor. Yeni bir plan ve farklı oyuncularla Türkiye´ye gelemeyen oyuncuların eksikliklerini kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN BİR DÖNÜŞ OLABİLİR"

Hep pozitif olmaya çalıştığını belirten Rob Page, "Dayanıklı bir takıma sahibiz. Referans olarak Hırvatistan´la oynadığımız maçı referans alın. Orada 1 puan almıştık. Letonya maçındaki isteği referans alın. Bundan sonraki maçlarda da böyle düşünmemiz mümkün. Bütün maçlarda bu seviyede oynamamız gerekiyor. Acımasız ve bitirici olmayı da bilmek gerekiyor. Hırvatistan maçındaki savunma hattını hatırlarsanız, gerçekten yıkılmaz bir savunma hattıydı. Yarın da bunu gösterebilirsek bu bizim için bir dönüş olabilir. Buraya gelmeyen oyuncuların eksikliklerini hissedeceğiz. Ama oyuncularımız kendi performansını göstermeye devam edecek. İyi bir kamp geçirdik Portekiz´de. Yarın akşam da bunu gösterme vakti" ifadelerini kullandı.

RAMSEY: TÜRK SEYİRCİSİ TAKIMINI İYİ DESTEKLİYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'ye karşı Bakü´de oynadıkları maçta hem Azerbaycanlı hem Türk taraftarların olduğunu söyleyen takım kaptanı Aaron Ramsey ise "Bakü´de hem Azerbaycanlı hem Türk taraftarlar vardı. O maçta ateşli bir ambiyans vardı. Şartların farklı olacağını görebiliriz. Yarın akşam sahaya çıktığımızda görebiliriz. Bence hakem konusunu konuşabiliriz ama şu an değil. İnancımız sürüyor. Önümüzdeki haftalarda hala maçlar var. Bu pencere hala bitmedi. Bu süreçte 3 maç oynadık. İlerdeki maçlar durumu değiştirebilir. Taraftara galibiyet gösterebiliriz. Hala fırsatımız devam ediyor. Önceki maçları konuştuk. Bundan çıkarmamız gereken dersler var. Dersleri uygulayabilmek için yarın önümüzde fırsat var. Sonraki her maç bir fırsat olabilir. Moralimizin bozulmaması gerekiyor. Futbol oynamaya devam edeceğim. Formum el verdiği sürece devam edeceğim. Uluslararası bir futbol oynuyorsanız bu atmosferlere alışkın olmak gerekir. Türk seyircisi takımını çok iyi destekliyor" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rob Page'in açıklamaları

Aaron Ramsey'in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-18 18:24:08



