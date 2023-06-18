

Emre ÖNCEL Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA) A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Letonya karşısında eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu´ndaki 4'üncü maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Rakip takımın forvet oyuncusunu Kiefer Moore'un eksikliğinin Galler adına önemli bir kayıp olduğunu söyleyen Kuntz, "Bu maçın basit olacağını söyleyen bir durum değil. Biz de bunun farkına vardık. Bunun üstünde çalışmalar yaptık. İdmanlarda da bunun üzerine çalışacağız. Letonya karşısında eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız. Biz tabi ki rakibimizi analiz ettik. Özelliklerinin farkındayız. Buna karşı hangi oyuncularımızı oynatacağımız konusunda yoğunlaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"FARKLI BİR ANLAYIŞ SAHAYA YANSIYABİLİR"

Arda´nın performansından memnun kaldığını söyleyen Kuntz, "İsteklerimizi yerine getirdi. Galler farklı bir rakip. Bu sebeple farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz. Biz de savunma anlayışında rakibi nasıl karşılayacağımız konusunda çalışıyoruz. Aynı zamanda biz rakibi nasıl zorlarız diye düşünüyoruz. Böylelikle nasıl oynarız onun üzerinde de çalışıyoruz. Önceliğimiz bu konuda başarılı olmak. Biliyorsunuz ki maç öncesinde 11´le ilgili net bilgi vermiyorum. 11´i önce takımıma açıklarım. Barış´ı kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Biz ondaki o pırıltıyı gördük. Kalitesinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ve faydalanmak da istiyoruz. Şu an buradaki ortamı gördüm. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun´u tarihsel açıdan ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buradaki güzel taraftar takımını nasıl Süper Lig´e çıkardıysa, desteklediyse yarın da aynı desteği sağlayacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.

BARDAKCI: ODAKLANDIĞIMIZ TEK ŞEY GALİBİYET

Savunma oyuncusunun önceliğinin gol yememek olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Gol ve asist ekstra şeyler. Bunları yapmayı seviyorum. Topun nereye gelebileceğini hissedebiliyorum. Merih´le antrenmanda aynı golü atmıştım. İlk maçta ilk golü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Bizim için yarın zor bir maç olacak. Biz buna çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Samsun´da da büyük bir desteği arkamıza alacağız. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Tekrar bu statta ve şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun sevdiğim bir şehir. Samsunspor çıkış taptığım takımlar arasında geliyor. Arkamızda büyük bir destek göreceğiz. Arkadaşlarıma futbol sevgisi olan bir şehir olduğunu ve tutkulu bir şehir olduğunu söyledim. Yarını iple çekiyoruz. Galler takımı iyi bir takım. Yarın zor bir maç olacak. Bizim için odaklandığımız tek şey galibiyet. Yarın için başka hiçbir şey düşünmüyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Stefan Kuntz'un açıklamaları

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-18 19:36:36



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