A Milli Futbol Takımı, Galler maçına hazır

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Emre ÖNCEL / SAMSUN, (DHA) A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu´nda yarın oynayacağı Galler maçının hazırlıklarını 19 Mayıs Stadyumu´ndaki antrenman ile tamamladı.

Ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu´nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.

Türkiye-Galler maçı yarın saat 21.45´te 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-18 21:08:14



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