Türkiye-Galler maçına ücretsiz ulaşım



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler ile mücadele edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, 100 yıllık tarihinde 5 kıtadan 91 farklı ülkeyle 615 maça çıktı. 238 maçı kazanan Ay-Yıldızlı ekip, 232 maçta mağlup olurken 145 maç berabere sonuçlandı. Milliler bu maçlarda rakip fileleri 837 kez havalandırırken kalesinde 880 gole engel olamadı.

GALLER İLE 8'İNCİ RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Galler ile bugüne kadar 7 defa karşı karşıya geldi. Bugüne kadar hiç özel müsabaka oynamayan iki takımın maçlarında A Milli Futbol Takımı, rakibini 2 defa mağlup etmeyi başarırken 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. 4 müsabakadan ise Galler galip ayrıldı. Takımlar arasındaki son müsabaka 16 Haziran 2021 tarihinde oynandı. Ay-Yıldızlı ekip, Azerbaycan´ın başkenti Bakü´de, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında karşı karşıya geldiği rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 18:00´den itibaren kağıt bilet ya da e-biletini gösterenlerin tramvayla ücretsiz 19 Mayıs Stadı´na gidebileceğini duyurdu. Trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenilmemesi adına taraftarların 19 Mayıs Stadı´na özel araçları yerine toplu taşıma kullanarak gelmesi tavsiyesinde bulunuldu.

19 MAYIS STADI MİLLİ MAÇA HAZIR

Milli maç öncesi şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu´ndan gelen ekibin 19 Mayıs Stadı´nda tespit ettiği eksikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli bir şekilde tamamlandı. 19 Mayıs Stadı´na giden yollar asfaltlanırken stat çevresi temizlendi. Stat tribünlerinde yer alan ve kırılan koltuklar yenilenirken basın tribününün yeri değiştirildi ve uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

27 YIL SONRA MİLLİ MAÇ OYNANACAK

Samsun, Türkiye ile Galler maçı ile 27 yıllık milli maç özlemine de son verdi. En son 1 Mayıs 1996´da Türkiye ile Ukrayna arasındaki özel maçın oynandığı Samsun, 27 yıl sonra milli takımın, Galler ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçına ev sahipliği yapacak. 2 bini Galler taraftarı olmak üzere 33 bin 919 taraftarın bu önemli mücadeleyi stattan izleyecek. Stadyum ve çevresinde ise 1550 güvenlik personeli görev alacak.

MİLLİ TAKIM KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Türkiye ile Galler arasında oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler 1 saat içinde tükendi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-19 14:10:33



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