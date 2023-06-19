Hüseyin Eroğlu'ndan milli takıma ziyaret



İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da oynanacak Türkiye Galler karşılaşması öncesi, A Millî Takım kampına giderek teknik direktör Stefan Kuntz'u ziyaret etti. Hüseyin Eroğlu, görüşmede A Millî Takım'ın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Galler müsabakası için Kuntz'a başarılar diledi. Kuntz da ziyaretten dolayı Eroğlu'na teşekkür ederek, Yılport Samsunspor'un Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kendisini kutladı. Görüşmenin sonunda Eroğlu, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz da Eroğlu'na üzerinde Altınordu'dan öğrencisi olan Cengiz Ünder'e ait imzalı A Milli Futbol Takım forması armağan etti.

Ziyarette, TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Yılport Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar da yer aldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-19 14:12:51



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