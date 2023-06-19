Samsunspor Okan Kocuk'u kadrosuna kattı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Süper Ligin yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-19 17:28:51



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