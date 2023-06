Samsunspor Basketbol final serisinde durumu 2-0´a getirdi

Yılyak Samsunspor Semt77 Yalovaspor: 88-80

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA) -

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız

YILYAK SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 14, Diante Levan Watkins 26, Ege Eskinazi, Eray Aydoğan 3, Abdoulaye Gueye 8, Muhammet Engin Kalkan 13, Mert Ali Sert 6, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 2, Ege Yaşar 3, Ahmet Şenel, Göktuğ Baş 13

SEMT77 YALOVASPOR BASKETBOL: Ricardo Ledo 22, Jamuni Jacques Mcneace 8, İsmail Kerem Gülmez, Orhan Aydın Haciyeva 15, Kadir Bayram 10, Deniz Can Çevik 6, Ercan Bayrak 8, Melih Kapucu 8, Tuna Han Dikmen 3, Sercan Topçu, Mert Can Yılmam, Barış Çağan Özkan

1´İNCİ PERİYOT: 31-24

İLK YARI: 38-50

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-64

Yılyak Samsunspor, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Semt77 Yalovaspor Basketbol´u 88-80 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, bu galibiyetle seride 2-0 öne geçmeyi başardı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu play-off final serisi devam ediyor. Yılyak Samsunspor Basketbol, serinin ikinci maçında Semt77 Yalovaspor Basketbol´u 88-80´lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk devresini konuk ekip Semt77 Yalovaspor Basketbol 50-38 önde tamamladı.

Kırmızı-Beyazlılar, bu galibiyetle seride durumu 2-0´a taşıdı. Samsun ekibinde Diante Levan Watkins 26 sayıyla oynadı ve takımının en skorer ismi oldu. Kırmızı-Beyazlı ekipte üç oyuncu çift haneli sayı üretti. Konuk takımda Ricardo Ledo 22 sayıyla oynamasına karşın takımın mağlubiyetine engel olamadı.

Serinin üçüncü maçı, 22 Haziran Perşembe günü 18:00´de Yalova 90.Yıl Spor Salonu´nda oynanacak. Yılyak Samsunspor Basketbol, Yalova´da rakibini mağlup etmesi halinde Basketbol Süper Ligi´ne yükselecek.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-19 21:08:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.