Bakan Bak, Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin açılışını yaptı



Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak´ın katılımı ile açıldı.

Tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Samsun Milletvekilli Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, kulüp yetkilileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve milli sporcular katıldı.

OSMAN AŞKIN BAK: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Açılışı yapılan tesisin Türkiye´nin spor dönüşümüne örnek bir proje olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Samsun´daki tesislerde emeği geçen bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birçok spor tesisi ile Samsun ışıl ışıl parlıyor. 2017 yılında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarını yapmıştık. Muhteşem bir organizasyondu. Samsun bir spor şehri. Samsun güreşçileri ile meşhur bir şehir. Bu tesisin yapımında, tahsisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüksel Yıldırım başkanı da Samsunspor´a yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik ediyorum. Buradan Tanju Çolak, Tümer Metin, İlhan Mansız gibi meşhur sporcuların çıkacağına inanıyoruz. Hüseyin Eroğlu hocamızı da başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu akşam önemli bir maç oynayacağız. Milli Takımımıza da başarılar diliyoruz. Avrupa Şampiyonası için önemli bir viraj. Bu virajı da buradan rahatlıkla geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

BÜYÜKEKŞİ: SAMSUNSPOR´U TEBRİK EDİYORUM

Akademinin önemine dikkat çeken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Samsunspor büyük bir başarı göstererek çok önceden şampiyonluğunu ilan etti. Biz göreve gelir gelmez en önemli projelerimizden birisi akademi projesiydi. Bu proje ile kulüplerimizin sürdürülebilir ve kalıcı başarı elde etmesi için en önemli konunun akademi olduğunun altını çizdik. 6 yaştan başlayarak özellikle gençlerimizi nasıl yetiştiririz diye baktık. Gençlerimiz, çocuklarımız pırıl pırıl. İnşallah Samsunspor´a geçmişte olduğu gibi, Tanju Çolak´lar, Ertuğrul Sağlam´lar yetiştirecektir ve Türk Futbolunun sürdürülebilir başarısının ürünü olacaklardır" diye konuştu.

YÜKSEL YILDIRIM: DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM

Tesisleri UEFA standartlarının üzerinde yaptıklarını belirten Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise, "Türkiye´nin ilklerinden birisi olan bir futbol yuvası olacak. Biz armasında Atatürk´ü taşıyan bir kulüp olarak hep ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Burada da böyle bir tesisi hem Samsun´a hem de Türkiye´ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Bu benim Samsun için yaptığım bir sosyal sorumluluk projesidir. Burayı UEFA standartlarının üzerinde yaptık. Bu tesisin diğer tüm profesyonel kulüplere örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

MUSTAFA KEMAL ERKANAT TESİSLERİ

Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri 2,5 Çim saha (20 bin 500 m2), yapay çim saha (19 bin 265 m2), futbolmatik (825 m2) , ana bina (4 bin m2), çim bakımı ve su depoları (400 m2), seyirci tribünleri, misafir takım soyunma odaları (200 m2), 3 adet eğitim ve seminer odası, 500 kişi yemek kapasiteli mutfak, aynı anda 120 kişi kapasiteli yemek salonu, 4 yaş grubu için ayrı soyunma odaları, 36 antrenör kapasiteli çalışma salonu, kadın-erkek hakem soyunma odaları, gözlemci odası, doktor muayene ve numune alma odası, tesis yönetimi ofis bloğu, 600 m2 fitnes alanı, fizyoterapi salonu, diyetisyen, psikolog ve doktor muayene odaları olmak üzere 22 adet 2 kişilik, 22 adet 4 kişilik olmak üzere toplam 132 kişi kapasiteli öğrenci yatak odası, 4 adet nöbetçi ve misafir hoca yatak odası, büyük toplantı odası, sporcu dinlenme ve sosyal alanı, 2 adet konsol oyunu odası, çamaşırhane ve malzeme deposu olmak üzere 55 bin m2´lik kampüs içerisinde 5 bin 500 m2 kapalı alan ile hizmet verecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak´ın konuşması

-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin konuşması

-Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırm´ın konuşması

DHA-Spor Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL Ersin DEMİR

2023-06-19 21:44:45



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