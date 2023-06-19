Samsun'da etkili sağanak su baskınına dönüştü

Herkes bu bitkiyi biliyor ama kimse tanımıyor



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da etkili olan sağanak yağış, İlkadım ve Atakum ilçelerinde su baskınına dönüştü, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı.

Samsun´un İlkadım ve Atakum ilçelerinde etkisini artıran sağanak yağış, su baskınına dönüştü. Son 3 haftadır su baskınlarından kurtulamayan kent, bugün de sağanağa teslim oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araç sürücüleri seyir halindeyken kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Çok sayıda ihbar alan belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-19 22:36:05



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