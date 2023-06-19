Türkiye - Galler maçından notlar

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeler D Grubu 4'üncü maçında Galler'i konuk ediyor. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Maresca´nın yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberdo Tegoni üstlendi.Samsun, 27 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. Milliler, Samsun'da son olarak 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Bu maçın ardından Ay-yıldızlılar, 27 yıl sonra Galler'i konuk etti. Samsunlu futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkartılan biletlerin tamamı tüketildi. Ayrıca bin 700 kişilik deplasman tribününde de Galler'den gelen taraftarlar yer aldı.
KUNTZ'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 3-2 kazanılan Letonya maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kuntz, Letonya karşısında 11'de görev yapan Arda Güler ve Umut Nayir'in yerine Salih Özcan ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Ay-yıldızlıların Galler'i konuk ettiği karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919´da Anadolu´yu işgalden kurtarmak için adım attığı, Kurtuluş Savaşı´nın sembol şehri Samsun için özel bir anlam taşıyor. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100'üncü yılında A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-19 22:47:34
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