Türkiye - Galler: 2-0



İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA)-STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Fabio Maresca, Daiele Bindoni, Alberto Tegoni

TÜRKİYE: Mert Günok Zeki Çelik (Dk.60 Eren Elmalı), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk.73 İrfan Can Kahveci), Salih Özcan (Dk. 60 Arda Güler), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 89 Salih Uçan), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk.46 Umut Nayir), Barış Alper Yılmaz

GALLER: Danny Ward Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Neco Williams, Joe Morrell, Aaron Ramsey (Dk. 84 Jordan James), Ethan Ampadu, Daniel James (Dk. 62 Tom Bradshaw), Brennan Johnson (Dk. 46 Ben Cabango), Harry Wilson (Dk. 84 Nathan Broadhead)

GOLLER: Dk. 72 Umut Nayir, Dk.80 Arda Güler (Türkiye)

SARI KARTLAR: Zeki Çelik, Merih Demiral, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Türkiye) Connor Roberts (Galler)

KIRMIZI KART: Dk.41 Joe Morrell (Galler)A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9´a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı´nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 72´inci dakikada Umut Nayir ve 80´inci dakikada Arda Güler kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında 9´uncu dakikada Galler´den Chris Mepham´ın kendi kalesine attığı gol ve ikinci yarısında 68´inci dakikada Umut Nayir´in golleri VAR kararlarıyla iptal edildi. Konuk ekip Galler´de Joe Morrell 41´inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.6´ncı dakikada Galler tehlikeli geldi. Orta alandan atılan topla savunma arkasına sarkan Johnson, sağ çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

9´uncu dakikada Türkiye öne geçti. Merih Demiral´ın sağdan savunma arkasına sarkan Zeki´nin içeri çevirdiği topu, Mepham ayak koyarak kendi ağlarına gönderdi. VAR´dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Fabio Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

17´nci dakikada Galler ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. James´in doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla auta gitti.

41´inci dakikada Galler 10 kişi kaldı. Galler´in kullandığı top sonrasında sol kanada açılan topu iyi takip eden Ferdi, topu kurtardıktan sonra Morrel´in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Maresca, Morrel´i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48´inci dakikada Galler, ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Wilson´un şutunda kaleci Mert Günok son anda gole izin vermedi.

63´üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Cengiz´in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi´nin ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Ramsey´in eline çarpında hakem Maresca penaltı noktasını gösterdi.

64´üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu´nun penaltı atışında kaleci Ward gole izin vermedi.

68´inci dakikada milliler, bir kez daha VAR´a takıldı. Cengiz´in pasıyla savunma arkasına sarkan Ferdi´nin vuruşunda top kaleci Ward´dan döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Umut´un vuruşunda top ağlara gitti. VAR´da yapılan inceleme sonrasında gol öncesinde topu Umut´un eline çarpması nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

72´nci dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanttan gelişen atakta Barış Alper ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Umut´un kafa vuruşunda top kaleci Ward´ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

80´inci dakikada Türkiye farkı 2´ye çıkarttı. Orkun´un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda´nın sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, Galler´i 2-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-20 00:06:12



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