Türkiye - Galler: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - Galler: 2-0

DHA

Türkiye - Galler: 2-0


İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA)-STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Fabio Maresca, Daiele Bindoni, Alberto Tegoni
TÜRKİYE: Mert Günok Zeki Çelik (Dk.60 Eren Elmalı), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk.73 İrfan Can Kahveci), Salih Özcan (Dk. 60 Arda Güler), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 89 Salih Uçan), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk.46 Umut Nayir), Barış Alper Yılmaz
GALLER: Danny Ward Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Neco Williams, Joe Morrell, Aaron Ramsey (Dk. 84 Jordan James), Ethan Ampadu, Daniel James (Dk. 62 Tom Bradshaw), Brennan Johnson (Dk. 46 Ben Cabango), Harry Wilson (Dk. 84 Nathan Broadhead)
GOLLER: Dk. 72 Umut Nayir, Dk.80 Arda Güler (Türkiye)
SARI KARTLAR: Zeki Çelik, Merih Demiral, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Türkiye) Connor Roberts (Galler)
KIRMIZI KART: Dk.41 Joe Morrell (Galler)A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9´a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı´nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 72´inci dakikada Umut Nayir ve 80´inci dakikada Arda Güler kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında 9´uncu dakikada Galler´den Chris Mepham´ın kendi kalesine attığı gol ve ikinci yarısında 68´inci dakikada Umut Nayir´in golleri VAR kararlarıyla iptal edildi. Konuk ekip Galler´de Joe Morrell 41´inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.6´ncı dakikada Galler tehlikeli geldi. Orta alandan atılan topla savunma arkasına sarkan Johnson, sağ çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
9´uncu dakikada Türkiye öne geçti. Merih Demiral´ın sağdan savunma arkasına sarkan Zeki´nin içeri çevirdiği topu, Mepham ayak koyarak kendi ağlarına gönderdi. VAR´dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Fabio Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
17´nci dakikada Galler ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. James´in doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla auta gitti.
41´inci dakikada Galler 10 kişi kaldı. Galler´in kullandığı top sonrasında sol kanada açılan topu iyi takip eden Ferdi, topu kurtardıktan sonra Morrel´in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Maresca, Morrel´i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
48´inci dakikada Galler, ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Wilson´un şutunda kaleci Mert Günok son anda gole izin vermedi.
63´üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Cengiz´in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi´nin ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Ramsey´in eline çarpında hakem Maresca penaltı noktasını gösterdi.
64´üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu´nun penaltı atışında kaleci Ward gole izin vermedi.
68´inci dakikada milliler, bir kez daha VAR´a takıldı. Cengiz´in pasıyla savunma arkasına sarkan Ferdi´nin vuruşunda top kaleci Ward´dan döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Umut´un vuruşunda top ağlara gitti. VAR´da yapılan inceleme sonrasında gol öncesinde topu Umut´un eline çarpması nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
72´nci dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanttan gelişen atakta Barış Alper ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Umut´un kafa vuruşunda top kaleci Ward´ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.
80´inci dakikada Türkiye farkı 2´ye çıkarttı. Orkun´un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda´nın sol ayağıyla yaptığı  şık vuruşta top ağlara gitti: 2-0.
Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, Galler´i 2-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-20 00:06:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL HABERLER Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL HABERLER Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Türkiye - Galler maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye - Galler maçından notlar
Samsun'da etkili sağanak su baskınına dönüştü
YEREL HABERLER Samsun'da etkili sağanak su baskınına dönüştü
Türkiye-Galler maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye-Galler maçından notlar
Bakan Bak, Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Bak, Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin ...
Samsunspor Basketbol final serisinde durumu 2-0´a getirdi
YEREL HABERLER Samsunspor Basketbol final serisinde durumu 2-0´a ...
Türkiye-Galler
YEREL HABERLER Türkiye-Galler
Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri törenle açıldı
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı ...
Bafra'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bafra'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'da "Cumhuriyet" temalı Kapıkayafest 2023 hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun'da "Cumhuriyet" temalı Kapıkayafest 2023 ...
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off serisi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off serisi
Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı
YEREL HABERLER Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı
Samsunspor Okan Kocuk'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Samsunspor Okan Kocuk'u kadrosuna kattı
Terme'de HEM yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Terme'de HEM yıl sonu sergisi açıldı
Alaçam'da şehirler arası otobüs terminalinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da şehirler arası otobüs terminalinin temeli ...
Alaçam'da "Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Alaçam'da "Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi
Hüseyin Eroğlu'ndan milli takıma ziyaret
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu'ndan milli takıma ziyaret
Türkiye-Galler maçına ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Türkiye-Galler maçına ücretsiz ulaşım
Samsun, Türkiye-Galler maçına hazır
YEREL HABERLER Samsun, Türkiye-Galler maçına hazır
Samsun Valisi Dağlı, Türkiye-Galler maçı öncesi incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, Türkiye-Galler maçı öncesi ...
Samsun'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını ...
Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların ...
Kömürlüğü yıkarken istinat duvarının üzerine çökmesiyle öldü
YEREL HABERLER Kömürlüğü yıkarken istinat duvarının üzerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.