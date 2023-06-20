Türkiye - Galler maçından notlar (2)



İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA)- A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i 2-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlıların Galler'i konuk ettiği karşılaşmayı Yeni 19 Mayıs Stadı´nda izledi. Bakan Bak´a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd Hughes, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yılport Samsunspor Başkanı Robert Yüksel Yıldırım eşlik etti. "CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN"

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı´nda seremoni töreni sırasında doğu alt tribününde dev bir Türk bayrağı açıldı. Yine güney alt tribününde Türkiye Cumhuriyeti´nin 100. kuruluş yıldönümüne atıf yapılarak `Şanlı Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun´ yazan ve üzerinde A Milli Takım futbolcularının yer aldığı dev bir pankartı açıldı.AY-YILDIZLILARIN İKİ GOLÜ VAR´A TAKILDI

Milliler, maçın hemen başında Zeki Çelik´in ortasında rakip savunma oyuncusu Chris Mepham´a çarpan topun filelere gitmesiyle 1-0 öne geçti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında İtalyan hakem Fabio Maresca pozisyonu yeniden izledi. Maresca, Zeki Çelik´in pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında 68´inci dakikada bu defa Umut Nayir´in golü elle oynama gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.ERMENİSTAN BU DEFA LETONYA´YI YENDİ

D Grubu´nda Türkiye-Galler maçının yanı sıra Ermenistan-Letonya karşılaşması da oynandı. Üç gün önce Galler´i yenen Ermenistan bu defa da Letonya´yı mağlup etti. 2-1´lik sonuçla rakibini geçen Ermenistan 3 maç sonunda 6 puana ulaştı ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Ermenistan´ın gollerini Nazair Tiknizyan ve penaltıdan Tigran Barseghyan attı. Letonya´nın tek golü ise Styopa Mkrtchyan´dan geldi.DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez İbrahim CANBULAT

2023-06-20 00:36:14



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