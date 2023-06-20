Galler Teknik Direktörü Page: 10 kişi kalana kadar iyiydik



Emre ÖNCEL Ersin DEMİR / SAMSUN,(DHA)Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, "10 kişi kalana kadar iyiydik ama sonra her şey değişti" dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Türkiye, Galler´i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galler Teknik Direktörü Rob Page, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Türkiye´deki her maçın ayrı bir atmosfer olduğunu belirten Page, "Bu ülkenin takımına karşı oynamak güç olabiliyor. Savunma olarak da gayet iyiydik. Sol bekleri çok iyi geldi ve ceza sahasında savunmamız gerekiyordu. Penaltıyı haklı uluyorum. O harekette cezalandırılmak çok normal. Doğru bir karar diye düşünüyorum. Aslında oyuncular baskıya iyi dayandı. Birtakım şeyler konuşuldu ve söylendi oyunculara. Onlardan beklediğim birçoğunu göstermeye çalıştılar. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu akşam oyuncularımın oyunundan memnunum. Defansif açıdan gayet iyilerdi" diye konuştu.

"HALA İNANCIM DEVAM EDİYOR"

Son iki maçında kendileri için zor geçtiğini belirten Page, "Kaliteyi sürdürmemiz, eylül ayındaki maçlarda bambaşka bir ruhla devam etmemiz gerekiyor. Eylül ayına kadar ne yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Ermenistan ve Türkiye maçında daha iyi savunabilirdik. Zor bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularım gelmeden önce uyarmıştım. Atmosferin zor olacağını söylemiştim. Kartlara da dikkat etmeleri gerektiğini söylemişti. Ama bu durum kırmızı kart yememizi engellemedi. Cuma günü Ermenistan maçında verilen kart çok basitti diye düşünüyorum. Ama bu hayal kırıklığı yaratan sonucu unutup başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Hala inancım devam ediyor. Türkiye ve Hırvatistan maçı var önümüzde başarılı olmak zorundayız. Almanya´ya gitmek istiyorsak Eylül ayından itibaren maçları kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rob Page´in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-20 00:42:51



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