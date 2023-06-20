Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Güzel bir galibiyet aldık



Emre ÖNCEL Ersin DEMİR / SAMSUN,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayıp tebrik etti, güzel bir galibiyet aldık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i 2-0 mağlup eti. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Millilerin 2 golünün VAR´da iptal olmasına rağmen mücadeleyi bırakmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti milli takımımız. Penaltı kaçırdık, iki golümüzü de VAR iptal etti ama bırakmadık" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TEBRİK ETTİ"

Arda Güler´in harika bir gol attığına değinen Bakan Bak, "Müthiş bir sonuç bize göre inşallah bundan sonraki süreçte de milli takımımıza başarılar diliyoruz. İhtiyacımız vardı. Bu galibiyetimizi milletimize armağan ediyoruz. Sporcularımızla konuştuk, görüştük, başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da onları tebrik etti, güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN OLSUNGalibiyeti Türk halkına armağan eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle bu galibiyet Türk milletine armağan olsun. Samsun'a lider olarak geldik, lider olarak dönüyoruz. Ben Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın valimize, sayın vekillerimize, sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stat, ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları vardı. Galler'den bin 300 tane taraftar geldi. Onlara da çok güzel ev sahipliği yaptık. Galler galibiyeti liderliğimizin devam etmesi yönünde. İnşallah bundan sonra Adana'da Ermenistan ile oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. İki tane golümüz sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık. Ama sonu güzel oldu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Osman Aşkın Bak´ın açıklamaları

Mehmet Büyükekşi´nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-20 01:16:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.