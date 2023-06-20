Kargaların yaraladığı yavru kedi için seferber oldular

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kargalar tarafından yaralandığı belirtilen yavru kedi, mahalle halkınıın girişimleri ile belediye ekipleri tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Maksut Sokak´ta yaşayanlar, sabah saatlerinde, bir yavru kedinin kargaların saldırısında yaralandığını gördü. Yavru kediyi almak isteyenler yanındaki anne kedininin saldırması üzerine belediye ekiplerini aradı. Yaralı yavru kedi ve annesi belediyeden gelen veteriner hekim ve ekipler tarafından alınarak, tedavisi için kliniğe götürüldü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-20 12:35:39



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