Kolombiya'dan kaçak bindiği gemide 4 gün arkadaşının cenazesiyle yolculuk yaptı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Limanı´nın 3 mil açıklarındaki Katya ATK isimli gemideki bir konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes´in (56) cansız bedeni bulundu. Ölen arkadaşının cesediyle 4 gün yolculuk yapan Luis Antonıo Obando Castro (57), savcılıktaki ifadesinde gemiye kaçak yolla girdiklerini itiraf etti. Castro, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay dün Samsun´da meydana geldi. Kolombiya´dan Samsun´a gelen Katya ATK isimli geminin ambarındaki kapının mührünün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olması ihtimaline karşı kontrol etti. Samsun'a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes´in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro isimli yolcu da gemi personeli tarafından yakaladı.
CESETLE 4 GÜN YOLCULUK YAPTI
Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Castro, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes'in hayatını kaybettiğini ve cesedi ile birlikte 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyledi. Cortes´in cesedi daha sonra karaya alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Luis Antonıo Obando Castro´yu ise gözaltına aldı. Bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi´nde çıkarılan Castro, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Castro'nun kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası belli olacağı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-06-21 18:57:43
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