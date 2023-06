Ahşap sandıkta cesedi bulunan perdeci cinayeti sanığı: Silah ateş aldı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30), müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmasında, "Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve ensesine saplandı" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi, bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kaya hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma veya bulundurma' ve 'İş yerinde silahla yağma' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın bugünkü ilk duruşmasında savunma yapan Onur Can Kaya, "Ümit'in dükkanında uyuşturucu madde kullandık. Akşam saat 21.00'den, sabah saat 03.00'e kadar beraberdik. Sabah saat 06.00'da Ümit parayı isteyip beni tehdit etti. Bana gün içinde tüm parayı ödemem gerektiğini söyledi. Gün içinde ödeyemeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Bana ve anneme küfretti. Beni itmeye başladı. Sonrasında ise yakama yapıştı. Benden yapılı olduğu için arkamdaki çekyata beni yatırdı. Çekyatın yanındaki kutuda silahı vardı. Daha önceden mermi Ümit tarafından namluya verilmişti. Silahı aldım, Ümit yakamdan tutup beni çekiştirdi. Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve kurşun ensesine saplandı. Ne yaptığımı bilmeden hareket etmeye başladım. Panik halindeydim, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

