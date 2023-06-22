Samsunspor sezonu açıyor



İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA) Süper Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor sahaya iniyor. Sezonun ilk antrenmanı 23 Haziran Cuma günü yapacak kırmızı-beyazlı ekipte, bir haftalık ilk etap hazırlık dönemi sonunda 45 kişilik kadronun 20´ye düşürülmesi bekleniyor.

SEZONUN İLK ANTRENMANI YAPILACAK

11 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig´e yükselen Samsunspor, 2023-2024 sezonu için sahaya iniyor. Kırmızı-beyazlılar, 23 Haziran Cuma günü Samsun´da toplanarak sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Nuri Asan Tesisleri´ndeki antrenman 18.00´de başlayacak. Samsunpsor, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 30 Haziran Cuma gününe kadar Samsun´da çalışacak.

SADECE BİR ANTRENMAN BASINA AÇIK

Yeni sezon hazırlıklarının Samsun etabı boyunca sadece 26 Haziran Pazartesi günü yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak. Diğer antrenmanlara medya mensupları alınmayacak. Yoğun bir antrenman programı geçirecek olan kırmızı-beyazlı futbolculara sadece, Kurban Bayramı´nın ikinci günü izin verilecek. Samsunspor, Samsun etabının sonunda 1-2 Temmuz´u izinli geçirecek.

ERZURUM´DAKİ KAMP KADROSU BELİRLENECEK

Samsunspor´un kadrosunda halen sözleşmesi devam eden 45 futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu´nun, Samsun´da yapılacak birinci etap çalışmaları sonunda 25 futbolcuyu elemesi ve kadroyu 20´ye düşürmesi bekleniyor. Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum´da kamp yapacak.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-22 19:32:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.