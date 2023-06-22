Samsunspor Basketbol Süper Lig´de

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İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) -

SALON: Yalova 90.Yıl

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Uğur Özen

SEMT77 YALOVASPOR: Ledo 7, McNeace 5, Kadir Bayram 19, Deniz Can Çevik 14, Melih Kapucu 2, Tuna han Dikmen 8, Sercan Topçu 3, Ercan Bayrak, İsmail Kerem Gülmez, Barış Çağan Özkan

SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 2, Watkins 23, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Alihan Deniz Genç 4, Göktuğ Baş 19, Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Uğur Can Aksoy, Ege Yaşar

1´İNCİ PERİYOT: 20-11

İLK YARI: 33-24

3´ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

5 FAUL: Tuna Han Dikmen (Semt 77 Yalovaspor), Göktuğ Baş (Samsunspor)

Samsunspor, Basketbol Süper Ligi´ne yükseldi. Play-Off final serisinde Semt 77 Yalovaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Yalova´da oynanan serinin 3´üncü maçını 65-58 kazanarak seriyi 3-0 önde tamamladı ve mutlu sona ulaştı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçı Yalova 90.Yıl Spor Salonu´nda oynandı. Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol´u 65-58 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor´un ardından Basketbol Süper Ligi´ne yükselen 2'nci takım olan Samsun ekibinde Watkins 23 sayıyla oynadı. Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Samsunspor Basketbol, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-22 20:40:09



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