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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor Basketbol Süper Lig´de

DHA

Samsunspor Basketbol Süper Lig´de


İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) -
SALON: Yalova 90.Yıl
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Uğur Özen
SEMT77 YALOVASPOR: Ledo 7, McNeace 5, Kadir Bayram 19, Deniz Can Çevik 14, Melih Kapucu 2, Tuna han Dikmen 8, Sercan Topçu 3, Ercan Bayrak, İsmail Kerem Gülmez, Barış Çağan Özkan
SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 2, Watkins 23, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Alihan Deniz Genç 4, Göktuğ Baş 19, Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Uğur Can Aksoy, Ege Yaşar
1´İNCİ PERİYOT: 20-11
İLK YARI: 33-24
3´ÜNCÜ PERİYOT: 45-50
5 FAUL: Tuna Han Dikmen (Semt 77 Yalovaspor), Göktuğ Baş (Samsunspor)
Samsunspor, Basketbol Süper Ligi´ne yükseldi. Play-Off final serisinde Semt 77 Yalovaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Yalova´da oynanan serinin 3´üncü maçını 65-58 kazanarak seriyi 3-0 önde tamamladı ve mutlu sona ulaştı.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçı Yalova 90.Yıl Spor Salonu´nda oynandı. Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol´u 65-58 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor´un ardından Basketbol Süper Ligi´ne yükselen 2'nci takım olan Samsun ekibinde Watkins 23 sayıyla oynadı. Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Samsunspor Basketbol, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-22 20:40:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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