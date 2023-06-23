Samsunspor, 100'üncü yıla damgasını vurdu



İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor, futbolda Spor Toto 1'inci Lig şampiyonluğunun ardından basketbolda da Türkiye Basketbol Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından gelecek sezon Basketbol Süper Ligi´nde mücadele etme hakkı elde etti. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, konuşarak değil icraat yaparak 100'üncü yıla damgasını vurdu" dedi.

Çağdaş Bodrumspor´un ardından Basketbol Süper Ligi´ne yükselen ikinci takım Yılyak Samsunspor oldu. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-offta mücadele etti. Play-off çeyrek finalinde Depomaxx Haremspor´u 2-0, yarı finalinde ise Sigortam.net´i 3-0 mağlup eden Yılyak Samsunspor'un finaldeki rakibi Semt 77 Yalovaspor oldu.

7 MAÇIN 7´SİNİ DE KAZANDI

Saha avantajını elinde bulunduran Samsunspor, Samsun´da oynadığı iki maçı kazandıktan sonra serinin 3'üncü maçına dün Yalova´da çıktı. Rakibini 65-58 mağlup eden ve seriyi 3-0´a taşıyan kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon Basketbol Süper Ligi´nde oynamaya hak kazandı. Samsunspor, mutlu sona ulaşırken, play-off etabında oynadığı 7 maçın tamamını kazanmayı başardı.

"SAMSUNSPOR 100'ÜNCÜ YILA DAMGASINI VURDU"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futboldan sonra basketbolda da şampiyon olmayı başardıklarını söyledi. Yıldırım, "Samsunspor, konuşarak değil icraat yaparak 100'üncü yıla damgasını vurdu. Bu şehrin çocukları, hem sahada hem parkede çifte kupa kazandı. Bizim için unutulmaz bir yıl oluyor. İyi ki varsınız. Şehr-i Samsun´da artık çocukların yüzü gülüyor" dedi.

"SAMSUN´A ARMAĞAN OLSUN"

Yalova´daki son maçın ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı-beyazlılar, Basketbol Süper Ligi´ne yükselmenin sevincini doyasıya kutladı. Başkan Vekili Arzu Uslu, "100'üncü yılda çifte şampiyonluk şehrimize armağan olsun" dedi.

Genel Menajer Emre Ekim, yıllardır verdikleri emeğin karşılığını nihayet almayı başardıklarını söyledi ve ekledi: "Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-23 10:34:15



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