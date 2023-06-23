Slovak savunma oyuncusu Satka, Samsunspor´da

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor, Polonya´nın Lech Poznan takımında forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
4 YILDIR POLONYA´DA OYNUYORDU
Samsunspor, Polonya´nın Lech Poznan takımında forma giyen defans oyuncusu Lubomir Satka´yı kadrosuna kattı. Slovak milli takımında da oynayan futbolcuyla İstanbul'da Yıldırım Holding binasında üç yıllık sözleşme imzalandı. Satka, 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği Lech Poznan´da 113 müsabaka oynadı. Slovak savunma oyuncusu geçen sezon ise 22´si 11´de olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 de gol attı.
21 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
1 metre 88 santim boyundaki Lubomir Satka, Slovakya U17, U19, U21 milli takımı forması giydi. Satka, 2018 yılından bu yana ise Slovakya A Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Şu ana kadar da Slovakya A Milli Takımı´nda 21 kez görev yaptı. Yılport Samsunspor, daha önce de Galatasaray´dan kaleci Okan Kocuk ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-23 17:34:12
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