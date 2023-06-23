Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı



İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezonun ilk antrenmanında takımın başında hazır bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını Nuri Asan Tesisleri´nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda yenileme ve pas çalışması yapıldı.

Basına kapalı olarak yapılan antrenmana geçen sezon kadroda yer alan futbolcuların yanı sıra kiralıktan dönen futbolcular da katıldı. İzinli olan bazı futbolcular antrenmana katılmadı. Samsunspor yarın saat 18.00´de basına kapalı olarak çalışmalarına devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-23 20:25:18



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