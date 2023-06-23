Samsunspor Basketbol´dan şampiyonluk kutlaması



İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA) Basketbol Süper Ligi´ne yükselen Yılyak Samsunspor, üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kırmızı-beyazlı ekip şehir turunun ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu´nda şampiyonluğu kutladı.

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off finalinde Semt77 Yalovaspor Basketbol´u 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yılyak Samsunspor, kente döndü. Kırmızı-beyazlı ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı, mutluluğunu Samsunlular ile paylaştı. Turun ardından Yılyak Samsunspor´un maçlarını oynadığı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu´nda şampiyonluk kutlaması yapıldı.

ARZU USLU TEŞEKKÜR ETTİ

Kutlamaya katılan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonlukta emeği olan herkesi tebrik etti. Samsunspor Derneği Başkan Vekili Arzu Uslu da "evlatlarım" dediği sporcuların kendisine büyük mutluluk yaşattıklarını hem onlara hem de Başantrenör İlker Salman ile Genel Menajer Emre Ekim´e teşekkür ettiğini söyledi.

Genel Menajer Emre Ekim ise 3 yıllık emeğin sonunda Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardıklarını belirtti.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-23 22:57:12



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